Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Тверской области

В субботу, 10 января, сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отыскали и вывели из леса мужчину, который заблудился в районе деревни Крева Тверской области.

Заместитель начальника части Александр Проценко сообщил, что ночью в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил пострадавший 1984 года рождения. Он рассказал, что во время прогулки сбился с пути и не может найти дорогу обратно.

Спасатели ПСЧ-215 ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно выдвинулись на поиск. Прибыв на место, специалисты определили радиус поиска и направились в сторону приблизительного нахождения мужчины, поддерживая с ним связь по телефону.

Работники дежурной смены с трудом пробирались по заснеженному лесу, тщательно выбирая путь. Обнаружив мужчину, обувь которого осталась в болоте, спасатели укутали его ноги подручными материалами и вывели из леса. Пострадавшего с подозрением на обморожение доставили в больницу.