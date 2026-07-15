Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Шатуре

Во вторник, 14 июля, сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отыскали и вывели из леса в муниципальном округе Шатура заблудившегося пожилого человека.

По словам старшего смены Руслана Кулаева, днем в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина и рассказал, что он и его приятель отправились собирать чернику в лес рядом с поселком Осаново-Дубовое. Оставив мотоциклы на лесной просеке, они разошлись в разные стороны. Вскоре один из них позвонил и сообщил, что заблудился.

Спасатели сразу же отправились на место. Они связались с потерявшимся по телефону и уточнили его местоположение. Подавая звуковые сигналы и поддерживая связь, специалисты помогли мужчине сориентироваться на местности и объяснили, куда идти.

Примерно через час 71-летний ягодник вышел навстречу спасателям. Они проводили его к мотоциклу и напоили водой. Мужчина чувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.