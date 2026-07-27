Спасатели вывели заблудившегося грибника из леса в Рузском округе

В пятницу, 24 июля, спасатели 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками МЧС России нашли и вывели из леса 63-летнего мужчину. Он заблудился во время сбора грибов в лесном массиве Рузского муниципального округа.

Заместитель начальника части Владимир Старостин рассказал, что около шести часов вечера в службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась супруга потерявшегося. Она сообщила, что они с мужем собирали грибы в районе поселка Бабаево. Женщина устала и решила выйти из леса, а мужчина должен был пойти за ней следом.

Когда женщина вернулась домой, мужа все еще не было. Телефон мужчины оказался дома, и, учитывая состояние его здоровья, супруга потерявшего ориентировку грибника обратилась за помощью к специалистам.

Спасатели прибыли на место и начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. Через два с половиной часа мужчина откликнулся и вышел навстречу спасателям. Медицинская помощь ему не потребовалась.