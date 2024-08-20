Спасатели вывели из лесов Подмосковья трех заблудившихся пенсионерок за сутки

Работники «Мособлпожспаса» трижды за сутки выезжали на поиски женщин, которые заблудились в лесах в Богородском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах. Все три пенсионерки обратились за помощью самостоятельно, медицинская помощь ни одной из них не потребовалась.

Начальник 270-й пожарно-спасательной части сообщил, что 80-летняя женщина обратилась в службу «Система-112», после того как заблудилась в лесу возле СНТ «Легенда» в Дмитровском округе. Спасатели и полиция оперативно прибыли на место и, работая на отклик, нашли женщину и вывели ее из леса.

Заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части рассказал, что 76-летняя женщина, потерявшаяся в лесу у СНТ «Автомобилист» в Сергиево-Посадском округе, также обратилась за помощью. Поиски осложнялись тем, что женщина плохо ориентировалась на местности и не умела пользоваться мобильным телефоном. Спустя два часа спасатели ее обнаружили.

Старший смены Александр Хуторянский сообщил о третьем случае, когда 65-летняя женщина заблудилась в лесу у села Воскресенское в Богородском округе. Спасатели, поддерживая с ней связь, нашли ее через два часа поисков.

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