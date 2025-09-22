Спасатели вывели из леса в Чехове 5 заблудившихся жителей

На протяжении всего теплого сезона сотрудники 311-й пожарно-спасательной части территориального управления № 14 «Мособлпожспас» участвуют в поисках потерявшихся людей в разных уголках муниципального округа Чехов. На этот раз спасатели вывели из лесного массива пять заблудившихся женщин.

В единую службу экстренных вызовов 19 сентября обратились две жительницы муниципального округа Чехов средних лет. Они зашли в лес со стороны деревни Скурыгино. Через какое-то время поняли, что не могут найти дорогу обратно.

«Работники противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками аварийно-спасательной группы „ЧеховСпас“ прибыли в район предполагаемого поиска. Спасатели тщательно прочесывали местность и работали на отклик, так как связь в лесном массиве была плохой и прерывистой. К счастью, женщины услышали специалистов и вышли к ним навстречу», — сообщил заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

В этот же день поступил еще один вызов: в лесу, расположенном в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Нерастанное», заблудилась девушка. Прибывшие спасатели нашли ее в течении часа и вывели из чащи.

Еще двоим жителям Чехова удалось помочь 20 сентября: в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Единство» потерялись две женщины. К поиску подключились не только спасатели, но и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Потерявшихся удалось быстро найти. Медицинская помощь им не потребовалась.