Спасатели вывели из леса заблудившихся пенсионерок в Сергиево-Посаде

В четверг, 23 июля, работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» помогли двум пожилым женщинам выбраться из леса в Сергиево-Посадском городском округе.

Две 79-летние женщины отправились за грибами в лес в районе СНТ «Ромашка», но заблудились и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно. Они позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112».

Заместитель начальника 233-й пожарно-спасательной части Роман Макаров рассказал, что спасатели быстро прибыли на место и начали поиски. Чтобы ускорить процесс, они связались с волонтерами отряда «ЛизаАлерт». Совместными усилиями специалисты определили примерный район и начали прочесывать лес, подавая сигналы. Вскоре одна из заблудившихся сообщила, что они вышли на тропу, что помогло спасателям точнее определить местоположение женщин и скорректировать маршрут.

Состояние женщин было стабильным, медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели благополучно вывели их из чащи и сопроводили к территории СНТ.