Спасатели вывели двух заблудившихся женщин из леса в Талдоме

В Талдомском округе спасатели вывели из леса двух заблудившихся женщин. Инцидент произошел в районе деревни Костенево. Как сообщили в «Мособлпожспасе», на телефон службы экстренной помощи 112 поступил звонок от двух пенсионерок. Они рассказали, что отправились в лес за грибами и не смогли найти дорогу обратно.

На место оперативно выехали сотрудники 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4. Заместитель начальника части Михаил Паленов пояснил, что специалисты быстро оценили обстановку, определили зону поиска и установили телефонную связь с потерявшимися женщинами. Спасатели поддерживали с ними контакт, уточняя их примерное местонахождение.

При себе у заблудившихся был свисток, по звуку которого спасатели смогли быстрее обнаружить женщин в лесной чаще. Через два часа поисков пенсионерок 74 и 80 лет нашли и вывели к дороге. Медицинская помощь им не понадобилась — их состояние оценили как удовлетворительное.