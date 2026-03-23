Спасатели вывели двух мужчин из леса в Подмосковье

Заместитель начальника части Валерий Прасолов сообщил, что в 21:01 в единую службу экстренной помощи "Система-112" обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что вместе с 36-летним товарищем потерял ориентировку в лесу во время прогулки и не может самостоятельно найти путь к дому.

Специалисты прибыли в район поиска и приступили к обследованию территории, используя звуковые сигналы спецавтомобиля для обнаружения пропавших. Затем спасатели связались с заявителем по телефону, объяснив, как с помощью приложения на смартфоне можно передать данные о своем местонахождении. Получив необходимые сведения о геолокации, специалисты попросили мужчину оставаться на месте и направились в их сторону, работая на отклик. Спасательная операция осложнялась темным временем суток и глубокими сугробами, поэтому поиски заняли более двух часов. Специалисты вывели заблудившихся из лесной чащи и передали их сотрудникам полиции.