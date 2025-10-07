Спасатели вытащили упавшего в колодец пса в Наро-Фоминске

В службу экстренных вызовов позвонили хозяева, которые не смогли отыскать своего питомца на участке. Потом они выяснили, что собака сорвалась с цепи, убежала и угодила в пятиметровый колодец. Достать четвероногого проказника самим им не удалось.

«Как только хозяева увидели собаку в колодце, они сразу же опустили ей лестницу. Питомец смог зацепиться за нее и оставаться на плаву», — отметил начальник караула Андрей Газукин.

Прибыв на место, сотрудники соорудили петлю из спасательной веревки, спустились по штурмовой лестнице, обвязали обессиленную собаку и вытащили ее на поверхность.

Пес, по их словам, не агрессировал, и как будто понимал, что его спасают. Хозяева поблагодарили спасателей за помощь и принялись осматривать собаку.

Хвостатый был отогрет и накормлен. Ветеринар ему не потребовался.