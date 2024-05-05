Спасатели вытащили пенсионерку из-под упавшего на нее шкафа в Королеве | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 15:19 Спасатели вытащили пенсионерку из-под упавшего на нее шкафа в Королеве ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360 в

Сотрудники Мособлпожспаса» вытащили пожилую женщину из-под свалившегося на нее шкафа в Королеве. Спасателям позвонил сын 75-летней пенсионерки, который пришел ее навестить, но попасть в квартиру так и не смог.

Выяснилось, что тяжелый платяной шкаф, стоящий в коридоре, опрокинулся на женщину, когда она стала открывать входную дверь. Упавший гардероб заблокировал вход в квартиру.

Реклама

По словам начальника 315-й пожарно-спасательной части Игоря Терпугова, специалисты вместе с полицейскими сняли дверь с петель.

«Спасатели освободили пенсионерку от придавившего ее шкафа и передали пожилую женщину сотрудникам скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшую для дополнительного обследования и исключения скрытых травм», — заключил Терпугов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».