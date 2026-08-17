Спасатели вытащили козла из заброшенного колодца в Подмосковье

В воскресенье, 16 августа, работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли хозяйке попавшего в беду животного. Из заброшенного колодца в Каширском городском округе они вытащили провалившегося туда козла.

Как рассказал старший смены Владимир Толстиков, в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что ее козел упал в старый кирпичный колодец глубиной около двух метров. Вместе с соседями хозяйка пыталась вызволить животное, но все попытки оказались безуспешными.

Прибыв на место, спасатели соорудили из веревки петлю и аккуратно накинули ее на туловище козла. Приподняв парнокопытное, они смогли вытащить его на поверхность. Убедившись, что ветеринарная помощь животному не требуется, работники передали козла хозяйке.

Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, спасатели изготовили из подручных материалов крышку и накрыли колодец. Хозяйка искренне поблагодарила их за профессионализм и чуткое отношение.