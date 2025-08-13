Спасатели вытащили кота, застрявшего на три дня под крышей дома в Красногорске

Сотрудники отдельного поста 227-й части «Мособлпожспаса» достали кота, который залез под крышу частного дома в Красногорске. Питомец не смог выбраться оттуда самостоятельно и просидел там три дня.

Как рассказала спасатель службы Марина Балан, по номеру экстренных вызовов обратилась хозяйка животного. Она сообщила, что ее кот застрял в крыше дома и вся семья не может его оттуда достать уже несколько дней.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили испуганного и жалобно мяукавшего кота, сидящего высоко под крышей. Специалисты с помощью трехколенной лестницы поднялись наверх и отломали одну доску, чтобы можно было аккуратно вытащить животное», — дополнила Балан.

Зверь испугался и долго не хотел идти к ним. Специалисты пытались успокоить пушистого и подзывали его к себе едой. В итоге пленник позволил взять себя на руки, его спустили вниз и передали хозяйке.

Уточняется, что животное не пострадало.