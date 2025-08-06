Спасатели выходили раненого пса в Серпухове

В пожарно-спасательной части Серпухова появился новый четвероногий сотрудник — пес по кличке Тотошка. Неделю назад раненый и истекающий кровью, он самостоятельно пришел за помощью к огнеборцам.

У Тотошки была сильно рассечена и кровоточила правая лапа. Ветеринаров поблизости не оказалось, поэтому пожарные решили действовать сами.

«На наше счастье у нас есть сотрудник, который в прошлом имел опыт работы ветеринаром. Она откликнулась, быстро приехала. Осмотрели у собаки рану, после чего было принято решение делать операцию под местным наркозом», — прокомментировал заместитель начальника ПСЧ-330 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Яцура.

Прямо на рабочем столе спасатели провели экстренную операцию и наложили шесть швов. После наркоза пес восстанавливался в будке на территории части. Сейчас Тотошка живет на свежем воздухе, его регулярно кормят и заботятся о нем.

«Как ни крути, он входит в состав части. Он в команде, и никуда не хочет от этого уходить», — добавил командир отделения ПСЧ-330 ГКУ МО «Мособлпожспас» Даниил Слепцов.

Пес чувствует себя хорошо, стал дружелюбным и благодарным. Что с ним случилось — точно неизвестно, но, по предположениям, он мог пострадать в драке с другими собаками.