Спасатели вскрыли запертую квартиру в Можайске, чтобы помочь матери

В воскресенье, 14 июня, сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приехали на вызов в Можайск. Им предстояло помочь матери двухлетнего ребенка попасть в собственную квартиру.

Заместитель начальника части Роман Протасевич сообщил, что в половине четвертого дня в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная женщина. Она ненадолго вышла из квартиры, а ее маленькая дочь закрыла дверь изнутри на щеколду.

Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели, что металлическая дверь заперта изнутри. Используя слесарный инструмент, они вскрыли ее и обеспечили доступ в жилье. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

«Радостная мама поблагодарила спасателей за помощь, а они в свою очередь посоветовали установить механизмы, которые можно открыть ключом с внешней стороны, и на время отказаться от традиционных запорных устройств», — пояснил Роман Протасевич.