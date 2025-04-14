Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры с обездвиженной женщиной в Можайске

Специалисты «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры в Можайске, где находилась обездвиженная женщина. В службу спасения обратилась ее дочь, которая не могла дозвониться до матери несколько дней.

Дочь женщины не могла до нее дозвониться, на стук в дверь также никто не отвечал. На место прибыли спасатели, а также сотрудники полиции и скорая помощь.

При помощи специальных инструментов дверь деблокировали. Оказалось, что женщина почувствовала себя плохо, упала и не смогла самостоятельно подняться. Несколько дней она провела без еды и воды, лежа на полу в кухне.

«Осмотрев женщину, сотрудники скорой оказали ей первую помощь, после чего спасатели транспортировали ее в машину неотложки для экстренной госпитализации», — рассказали в «Мособлпожспасе».