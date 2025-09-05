Спасатели в Воскресенске вывели из леса трех заблудившихся грибников

Сезон «тихой охоты» продолжается в Подмосковье. Однако некоторые любители грибов во время похода в лес были вынуждены ждать помощи спасателей.

3 сентября сотрудники отдельного поста пожарно-спасательной части, УВД городского округа Воскресенск и МКУ «ЕДД и ПСС» вывели из леса троих заблудившихся грибников.

Двое не смогли самостоятельно выбраться из леса у деревни Лидино, еще один мужчина потерялся в лесополосе рядом с деревней Потаповское. К счастью, у грибников были с собой телефоны, которые позволили вызвать спасателей. Благодаря им людей удалось обнаружить в той же день, в медицинской помощи никто из них не нуждался.

Спасатели напоминают, что, собираясь за грибами в лес, нужно предупредить об этом родных или знакомых. Следует взять с собой заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку нож, фонарик, запас еды и воды, а также надеть яркую одежду.