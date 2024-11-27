Спасатели в Павловском Посаде отработали ликвидацию последствий урагана

Учения прошли на территории Центра Исторической реконструкции Гарнизон-А. Реальный ураган повалил деревья, и спасатели разбирали завалы, освобождали технику и крыши зданий.

Студенческий отряд получил возможность постоянного базирования на территории лагеря «Светлое Озеро» благодаря администрации Павлово-Посадского округа и Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Здесь хранится оборудование и снаряжение, также проводятся сборы.

Отряд занимается полезной работой: помогает расчищать завалы после непогоды, обеспечивает безопасность на съемках фильмов и при проведении массовых мероприятий на территории центра исторической реконструкции «Гарнизон-А».

Отряду планируют приобрести пожарную машину в дополнение полноприводному автомобилю для эвакуации раненных и пострадавших, который уже числится в арсенале молодых спасателей.

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