Спасатели в Одинцове помогли мужчине с травмой ноги

Сотрудники 244-й пожарно-спасательной части Московской областной противопожарно-спасательной службы «Мособлпожспас» 23 января помогли мужчине с травмой ноги. Пострадавший оказался на поле в садоводческом товариществе «Раменка-2» в Одинцовском районе.
Как рассказал старший смены Алексей Афрамеев, мужчина сам смог вызвать службу «Система-112». Он объяснил, что пытался сократить путь через поле и поскользнулся на льду в садовом некоммерческом товариществе «Раменка-2», после чего не смог встать из-за боли.
Когда спасатели прибыли, они поняли, что машина не сможет проехать по плохой дороге. Вместе с медиками они пошли пешком и нашли мужчину в полутора километрах от трассы. Специалисты помогли зафиксировать травмированную ногу с помощью шины, затем аккуратно перенесли постращавшего на носилках и отвезли в скорую помощь для лечения.
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