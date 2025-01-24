Спасатели в Одинцове помогли мужчине с травмой ноги

Как рассказал старший смены Алексей Афрамеев, мужчина сам смог вызвать службу «Система-112». Он объяснил, что пытался сократить путь через поле и поскользнулся на льду в садовом некоммерческом товариществе «Раменка-2», после чего не смог встать из-за боли.

Когда спасатели прибыли, они поняли, что машина не сможет проехать по плохой дороге. Вместе с медиками они пошли пешком и нашли мужчину в полутора километрах от трассы. Специалисты помогли зафиксировать травмированную ногу с помощью шины, затем аккуратно перенесли постращавшего на носилках и отвезли в скорую помощь для лечения.