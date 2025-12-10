Спасатели в Коломне приступили к зимнему патрулированию водоемов
Спасатели в Коломне приступили к зимнему патрулированию на водоемах и напомнили жителям о правилах безопасного поведения. Рейды пройдут в четырех районах — Щурова, Бочманово, Акатьево и Пирочи.
Недавно на реке Москве в районе села Северское утонула женщина.
«Двое рыбаков, оказавшись перед шлюзом, развернулись, попали на свальное течение. Из-за неправильных действий оба оказались в воде. Они были без спасательных жилетов, что является грубым нарушением правил пользования маломерными судами. Также не была пристегнута чека безопасности, которая позволила бы остановить подвесной лодочный мотор», — сказал руководитель восточного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Никита Потапов.
Мужчину спасли очевидцы, а женщина погибла. Спасатели напомнили, что после завершения речной навигации стоит воздержаться от выхода на воду, а маломерные суда законсервировать до весны.
В 2025 году в Центре ЧС в Коломне отметили снижение несчастных случаев на воде летом по сравнению с показателями 2024 года. Трижды спасателям удалось предотвратить трагедию.
«В зимний период все наши службы — и коломенский пожарно-спасательный гарнизон, и Центр ЧС — патрулируют места массового выхода на лед. У нас четыре таких места: район Щурова, Бочманово, Акатьево и Пирочи. Там в выходные и праздничные дни организуются подвижные спасательные посты, которые контролируют обстановку и оказывают помощь людям, которые попадут в беду», — добавил начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации в Коломне Владимир Чучкалов.