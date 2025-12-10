Спасатели в Коломне приступили к зимнему патрулированию водоемов

Спасатели в Коломне приступили к зимнему патрулированию на водоемах и напомнили жителям о правилах безопасного поведения. Рейды пройдут в четырех районах — Щурова, Бочманово, Акатьево и Пирочи.

Недавно на реке Москве в районе села Северское утонула женщина.

«Двое рыбаков, оказавшись перед шлюзом, развернулись, попали на свальное течение. Из-за неправильных действий оба оказались в воде. Они были без спасательных жилетов, что является грубым нарушением правил пользования маломерными судами. Также не была пристегнута чека безопасности, которая позволила бы остановить подвесной лодочный мотор», — сказал руководитель восточного отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Никита Потапов.

Мужчину спасли очевидцы, а женщина погибла. Спасатели напомнили, что после завершения речной навигации стоит воздержаться от выхода на воду, а маломерные суда законсервировать до весны.