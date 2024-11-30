Спасатели в Коломне победили на соревнованиях среди подразделений МЧС

Коломенские спасатели заняли первое место в ведомственном соревновании по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди подразделений МЧС Московской области. В турнире принимали участие 19 команд.

Соревнование провели в конькобежном центре «Коломна». Лучший результат показал 14 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Помимо золотой медали в командном зачете, сотрудница 14-го отряда Анастасия Белкина заняла первое место в личном первенстве среди женщин. Еще один спасатель в Коломне Илья Катункин занял второе место в мужском соревновании.

«Целью мероприятия являлось продвижение стрелкового спорта среди молодежи и старшего поколения. В основу турнира положена пропаганда здорового образа жизни, а также формирование стрелковых навыков и воли к победе», — отметили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

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