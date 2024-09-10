Спасатели в Коломне напомнили жителям правила использования газа в быту

Сотрудники 323-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям поселка Радужный о правилах безопасного использования газа в быту. Заместитель начальника ПСЧ-323 Виталий Столяров отметил, что с наступлением осени владельцы частных домов чаще используют газовое оборудование, поэтому важно соблюдать простые меры предосторожности.

«Перед включением газовых конфорок необходимо проветрить помещение, открыв форточку или окно. При внезапном прекращении подачи газа следует закрыть краны горелок газового оборудования и по возможности перекрыть входной вентиль», — отметил Столяров.

Он подчеркнул, что нельзя оставлять без присмотра включенные горелки, загромождать плиту, использовать ее для обогрева, сушить вещи над конфорками или класть рядом обувь. Детям нельзя пользоваться газом без присмотра взрослых. Соблюдение этих правил поможет предотвратить несчастные случаи и сохранить здоровье.

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