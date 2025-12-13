Спасатели в Дубне разработали уникальную поисково-навигационную систему
Уникальную поисково-навигационную систему разработали дубненские спасатели для быстрого обнаружения пропавших людей. Система может быть использована в любое время года.
Навигационный элемент системы создан для судоводителя и позволяет, благодаря чувствительной камере, хорошо ориентироваться во время движения в темноте. Тепловизионный элемент дает возможность быстрее находить пострадавших на акватории Иваньковского водохранилища.
При этом, прибору достаточно небольшого источника тепла - например, термоса, оставленного на краю полыньи рыбаком, провалившимся под лед. Обнаружив его, спасатели смогут быстрее оказать помощь пострадавшему.
Разработчики планируют крепить ее на спасательном катере для летних поисковых работ или на судне на воздушной подушке «Хивус» - для зимних.
Спасатели отмечают, что использование системы несомненно принесет много пользы и, возможно, спасет кому-то жизнь.