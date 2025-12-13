Спасатели в Дубне разработали уникальную поисково-навигационную систему

Уникальную поисково-навигационную систему разработали дубненские спасатели для быстрого обнаружения пропавших людей. Система может быть использована в любое время года.

Навигационный элемент системы создан для судоводителя и позволяет, благодаря чувствительной камере, хорошо ориентироваться во время движения в темноте. Тепловизионный элемент дает возможность быстрее находить пострадавших на акватории Иваньковского водохранилища.

При этом, прибору достаточно небольшого источника тепла - например, термоса, оставленного на краю полыньи рыбаком, провалившимся под лед. Обнаружив его, спасатели смогут быстрее оказать помощь пострадавшему.