Спасатели в Чехове вывели из леса заблудившегося жителя

Пенсионерка с детьми пошла за грибами и заблудилась. Инцидент произошел в районе садового некоммерческого товарищества «Боровик».

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась 66-летняя женщина. Как выяснилось, бабушка, страдающая диабетом, вместе с шестилетними внучками отправилась в лес за грибами и заблудилась. Сотрудники 311 пожарно-спасательной части территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» начали поиски недалеко от дач.

«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с грибниками и поддерживали с ними связь по телефону, подавая звуковые сигналы. К счастью, они услышали спасателей и быстро вышли им навстречу. Медицинская помощь им не потребовалась. Специалистам понадобилось меньше часа на то, чтобы найти и доставить бабушку вместе с внучками домой», — заключил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.