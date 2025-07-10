Спасатели в Чехове вытащили провалившихся в коллектор утят

Работники аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» откликнулись на сигнал местного жителя, который сообщил, что птицы провалились в коллектор на городском пруду. Специалисты прибыли незамедлительно.

Очевидцы поблагодарили бригаду спасателей и оператора единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа Чехов за оперативность.

«Оператор вежливая, спокойно выслушала и направила бригаду. Со спасателями общалась лично: приехали в течении 10 минут, пальцем у виска на такой вызов не покрутили, добрые и отзывчивые, сделали все возможное для спасения утят! Человеческое вам спасибо!», — оставила сообщение в социальных сетях местная жительница.

Спасатели напоминают, что оставить сообщение о чрезвычайных ситуациях, обратиться за скорой помощью, а также при аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства в Чехове можно по единому номеру 112.