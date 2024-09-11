Спасатели в Чехове провели занятия по безопасности для детей

Сотрудники аварийно-спасательной службы «Чеховспас» организовали для воспитанников детских садов при гимназии № 2 и лицее № 4 обучающее мероприятие. Они рассказали о правилах поведения в экстренных ситуациях в рамках «Месячника безопасности».

Дети узнали, как нужно себя вести при угрозе пожара и других чрезвычайных ситуациях. Им показали видеоролик и рассказали, в каких случаях необходимо звонить по единому номеру 112.

Спасатели показали ребятам оборудование, которое сотрудники используют при эвакуации людей. Дети также увидели технику для транспортировки.

Благодаря подобным занятиям малыши учатся не паниковать в сложных ситуациях, а взрослые понимают, как действовать правильно.

Спасатели напоминают, что важно соблюдать требования безопасности, а при возникновении происшествия звонить по номеру 112.

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