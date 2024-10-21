Спасатели в Чехове провели тренировку по ликвидации последствий ДТП

Заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов побывал на тренировке сотрудников аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас». На мероприятии они отработали действия по устранению последствий ДТП.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Павел Сибарсов оценил качество тренировки сотрудников аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас». Во время занятия спасатели отрабатывали действия по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с использованием гидравлического инструмента. Сотрудники службы тренировали навыки извлечения пострадавшего из машины и оказания ему первой помощи.

«Все этапы выполнения аварийно-спасательных работ проведены успешно. Особое внимание уделяется порядку и правильности выполнения, а также скорости и слаженности работы дежурной смены аварийно-спасательной группы „ЧеховСпас“», — подчеркнул Павел Сибарсов.

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