Спасатели в Чехове провели тренировку по эвакуации пострадавших с высоты

Отработку навыков действий в случае нештатной ситуации прошли сотрудники «ЧеховСпаса». По легенде, они провели эвакуацию пострадавшего парашютиста.
По сценарию спасателям предстояло провести поисково-спасательные работы — эвакуировать пострадавшего парашютиста с высоты. Специалисты делали это, используя страховочные средства.
Они отметили, что в таких ситуациях время процесса спасения зависит от высоты, на которой находится пострадавший. Также сотрудники продемонстрировали, как они будут оказывать медпомощь, если пострадавшего зажмет бетонной плитой.
Отметим, что такие тренировки для сотрудников «ЧеховСпаса» проходят каждую неделю. Спасатели отрабатывают навыки на случай различных чрезвычайных ситуаций.