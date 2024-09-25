Спасатели в Чехове провели тренировку по эвакуации пострадавших с высоты

Отработку навыков действий в случае нештатной ситуации прошли сотрудники «ЧеховСпаса». По легенде, они провели эвакуацию пострадавшего парашютиста.

По сценарию спасателям предстояло провести поисково-спасательные работы — эвакуировать пострадавшего парашютиста с высоты. Специалисты делали это, используя страховочные средства.

Они отметили, что в таких ситуациях время процесса спасения зависит от высоты, на которой находится пострадавший. Также сотрудники продемонстрировали, как они будут оказывать медпомощь, если пострадавшего зажмет бетонной плитой.