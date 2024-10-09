Спасатели в Чехове провели тренировку по эвакуации пострадавшего из колодца

Фото: Телеканал «360»

Тренировки чеховских спасателей проходят на еженедельной основе. В этот раз сотрудники МЧС отработали навыки проведения поисково-спасательных работ — эвакуацию пострадавшего из колодца.

По легенде учений человек упал на дно сооружения. На место происшествия оперативно прибыл отряд «ЧеховСпас», который быстро и слаженно выполнил всю необходимую работу.

«Спасателям приходилось использовать альпинистское снаряжение, дыхательный аппарат, к которому подключали пострадавшего. После этого его необходимо было уложить на носилки и эвакуировать из загазованной непригодной для дыхания среды», — рассказал начальник аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» Алексей Тетерин.

Чеховские спасатели регулярно отрабатывают самые разнообразные ситуации, связанные со спасением людей, и находятся в режиме постоянной готовности.

«Они в любой момент готовы прийти на помощь. Постоянно повышают свой профессиональный навык и каждый день выполняют нормативы физической и профессиональной  спасательной подготовки», — подчеркнул Алексей Тетерин.

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