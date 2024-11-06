Спасатели в Чехове отработали действия при утечке газа
Специалисты АСГ «ЧеховСпас» провели тренировку по утечке газа. Они отработали навыки передвижения и эвакуации пострадавших с третьего этажа с помощью специальных средств.
Учения оценивал заместитель Павел Сибарсов по поручению главы городского округа Михаила Собакина.
Спасатели отработали сбор и выезд по тревоге, а также действия на аварийном объекте, передвижение в загазованном пространстве и эвакуацию пострадавших. Специалисты спасли человека с третьего этажа с помощью носилок, повторили алгоритм при отказе дыхательного аппарата и переключению на спасательное устройство.
«Все этапы выполнения аварийно-спасательных работ проведены успешно», — отметил заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов.
Замглавы отметил, что важно проводить подобные тренировки регулярно, чтобы обеспечить безопасность жителей округа.
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