Спасатели в Чехове отработали действия при утечке газа

Специалисты АСГ «ЧеховСпас» провели тренировку по утечке газа. Они отработали навыки передвижения и эвакуации пострадавших с третьего этажа с помощью специальных средств.

Учения оценивал заместитель Павел Сибарсов по поручению главы городского округа Михаила Собакина.

Спасатели отработали сбор и выезд по тревоге, а также действия на аварийном объекте, передвижение в загазованном пространстве и эвакуацию пострадавших. Специалисты спасли человека с третьего этажа с помощью носилок, повторили алгоритм при отказе дыхательного аппарата и переключению на спасательное устройство.

«Все этапы выполнения аварийно-спасательных работ проведены успешно», — отметил заместитель главы городского округа Чехов Павел Сибарсов.

Замглавы отметил, что важно проводить подобные тренировки регулярно, чтобы обеспечить безопасность жителей округа.

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