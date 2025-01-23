Спасатели в Богородском округе провели тренировку на Черноголовском пруду

Сотрудники Ногинского пожарно-спасательного гарнизона провели тренировочное занятие на Черноголовском пруду. Они отработали навыки по забору и подаче воды из данного водохранилища в холодное время года.

Сотрудники проделали прорубь, через которую осуществлялся забор воды. Проложив «рукав» в 600 метров, пожарные подали воду, используя схему перекачки из насоса в насос.

Такая тренировка крайне необходима, пояснили участники. Ведь в случае возникновения пожаров на крупных социально-значимых объектах, где отсутствуют наружные источники противопожарного водоснабжения, важно уметь забирать воду из естественных источников, когда ценна каждая секунда и специалисты должны четко действовать согласно регламенту.

Поставленные задачи были выполнены. Пожарное оборудование прошло проверку на работоспособность. А пожарным удалось в очередной раз на практике отработать приемы и способы работы с пожарной техникой, обеспечивающей успешное выполнение задач.