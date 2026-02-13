Спасатели устранили последствия ДТП на трассе М-5 «Урал»

В четверг, 12 февраля, сотрудники 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отреагировали на происшествие на 139-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в муниципальном округе Луховицы.

По словам начальника ПСЧ-229 Валерия Осипова, в 16:58 в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о столкновении четырех легковых и одного грузового автомобиля ГАЗон NEXT.

Прибыв на место, спасатели оперативно отключили аккумуляторы машин, чтобы предотвратить возгорание. В результате аварии 45-летний водитель одной из легковых машин получил травмы и нуждался в помощи. Спасатели аккуратно извлекли пострадавшего и передали его медикам. С предварительным диагнозом «перелом ребер грудной клетки» мужчина был доставлен в Коломенскую центральную районную больницу. Остальным участникам аварии госпитализация не потребовалась.