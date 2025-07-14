Спасатели усилили контроль за безопасностью на воде в Шатуре

Жара установилась в Подмосковье. В Шатуре жителям напомнили правила безопасности на воде.

Столбики термометров на этой неделе в Московской области поднимутся выше 30 градусов. Поэтому на водоемах Шатуры будет значительно больше отдыхающих.

По информации спасателей, находиться в воде можно не более 20 минут. Иначе можно получить тепловой удар.

«Категорически запрещено заходить в воду в алкогольном опьянении. Алкоголь у воды — это зло. Дети только под присмотром родителей должны находиться. Желательно, чтобы были специальные нарукавники, спасательные жилеты, то есть за детей ответственность несут родители», — добавил спасатель Руслан Кулаев.

Напомним, что всего в округе действуют пять официальных оборудованных пляжей. Это озеро Святое в Шатуре, озеро Юбилейное в Рошале, пруд у села Митинская неподалеку от Дмитровского Погоста и два пляжа на озере Белом.