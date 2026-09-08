Спасатели Центра МЧС в Ногинске завершили обучение по управлению БПЛА

7 сентября на территории Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России состоялось торжественное вручение удостоверений спасателям, прошедшим обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами. В течение лета 10 слушателей курса осваивали тонкости и специфику пилотирования в учебном классе, который год назад открылся в Ногинске на базе Центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Начальник Центра Татьяна Пекарева от имени главы Богородского округа Дениса Семенова вручила участникам удостоверения. Программа обучения была выстроена с учетом разного уровня подготовки: каждому слушателю давали индивидуальные задания, соответствующие его навыкам и типу используемого БПЛА. Практическая часть курса проходила на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС — именно там участники смогли отработать необходимые навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Опытные инструкторы, имеющие боевой стаж, внимательно сопровождали процесс обучения и делились с курсантами ценными рекомендациями.

Учебный класс уже доказал свою востребованность и эффективность: бойцы, ранее прошедшие здесь подготовку, успешно применяют полученные навыки при выполнении боевых задач и благодарят своих наставников. Специалисты МЧС еще в прошлом году выразили заинтересованность в обучении на этой площадке — и теперь первая группа спасателей завершила курс.

В рамках учебного класса удалось объединить передовой опыт, практико‑ориентированный подход и работу инструкторов с реальным боевым опытом. Подготовка специалистов продолжается — в планах расширение программ и привлечение новых слушателей.