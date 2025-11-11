Спасатели сняли застрявшее кольцо с пальца девушки в Богородском округе

Работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли девушке снять кольцо, которое застряло на пальце. Инцидент произошел в Ногинске. Сообщение о происшествии поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от девушки 2006 года рождения. Она рассказала, что надела украшение на палец и не смогла его снять.

Как сообщил заместитель начальника части Сергей Гришин, к моменту прибытия спасателей палец уже опух и начал болеть. Сначала специалисты попытались снять кольцо с помощью кольцереза, но металл оказался слишком прочным. Тогда спасатели приняли решение доставить пострадавшую в часть, где есть более мощное оборудование.

Работники «Мособлпожспаса» зафиксировали руку и аккуратно разрезали кольцо с помощью гравера, периодически охлаждая палец водой, чтобы избежать ожога. Медицинская помощь девушке не понадобилась. Она поблагодарила спасателей за оперативную и профессиональную помощь.