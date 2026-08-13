Спасатели сняли кольцо с отекшего пальца девочки в Сергиево-Посадском округе

В четверг, 13 августа, специалисты пожарно-спасательной службы помогли девятилетней девочке в Сергиево-Посадском городском округе. Они сняли с ее отекшего пальца тесное кольцо.

Заместитель начальника поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Роман Макаров рассказал, что сначала родители пытались снять кольцо самостоятельно, но не смогли. Тогда они позвонили в службу экстренных вызовов «Система-112».

Прибывшие на место спасатели попробовали разные методы: использовали ленту и шелковую нить, но ничего не помогло. В конце концов, они решили распилить кольцо специальным инструментом, чтобы освободить палец девочки.

После спасения спасатели напомнили о мерах предосторожности при носке украшений и посоветовали для уменьшения возможного отека и дискомфорта подержать руку на холоде. Медицинская помощь девочке не понадобилась.