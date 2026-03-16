Спасатели Шатурского гарнизона подготовились к возможному паводку

Спасатели Шатурского гарнизона отчитались о готовности к возможным паводкам. Они ежедневно отслеживают уровень воды в реках, и пока ситуация не вызывает опасений.

На случай подтоплений спасатели подготовили специальную технику. Среди прочего, у них есть насосная станция, которая может перекачивать 110 литров воды в секунду. Также в арсенале стандартные пожарные насосы и мобильные мотопомпы для работы в труднодоступных местах. Оборудование способно поднимать воду с глубины до семи метров. Для осушения подвалов специалисты используют гидроэлеваторы, которые эффективны даже при низком уровне воды.

Сейчас основное внимание уделяется профилактике, но техника и специалисты готовы в любой момент вступить в борьбу со стихией. Жителям рекомендуют обращаться по номеру 112 при резком подъеме воды на участках.