Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при катании на коньках

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы проводят регулярные рейды на природных водоемах и предупреждают людей об опасности выхода на непрочный лед. Они рекомендуют для катания выбирать специально оборудованные места: крытые и открытые катки с искусственным льдом, ледовые площадки на стадионах и в парках культуры и отдыха.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин отметил, что зимой многие жители предпочитают активный отдых на коньках. Однако важно помнить о правилах безопасности, чтобы избежать травм.

Сергей Щетинин подчеркнул: «Прежде всего, важно правильно подготовиться. Одежда должна быть теплой, но не сковывать движения. Особое внимание требуется уделить конькам: они должны быть подобраны по размеру и плотно сидеть на ноге».

Спасатели настоятельно рекомендуют новичкам и детям использовать защитную экипировку: шлем, наколенники и налокотники. Дети младше 10–12 лет могут выходить на лед только в сопровождении взрослых, которые также должны быть на коньках и контролировать ребенка.

Специалисты предупреждают, что на катке категорически запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, курить, мусорить и использовать пиротехнику. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать столкновений. Если необходимо отдохнуть или поправить экипировку, нужно отойти к бортику, чтобы не создавать помех другим людям.

В случае падения спасатели рекомендуют сгруппироваться и упасть на бок, избегая падения на спину. После падения не стоит сразу вставать на ноги: сначала нужно подняться на колени, затем упереться в лед зубцами конька одной ноги и, сохраняя равновесие, медленно выпрямить вторую. Если подняться самостоятельно не получается, необходимо позвать на помощь. В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру «112».