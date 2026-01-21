Спасатели рассказали о состоянии льда на водоемах Чехова

Они провели замеры на водоемах города. По результатам проверки, толщина льда на реке Теребенка — 30 сантиметров, а на реке Лопасня — 17 сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» подчеркивают важность соблюдения правил безопасности на водных объектах. Выходить на тонкий и неокрепший лед категорически запрещено. Для одного человека безопасной считается толщина льда более 7 сантиметров, пешие переправы можно считать безопасными при толщине льда 15 сантиметров и более, а для сооружения катка требуется не менее 12 сантиметров. Легковые автомобили могут выезжать на лед лишь при толщине не менее 30 сантиметров.

Следует помнить, что лед может быть непрочным в местах с быстрым течением, вблизи источников воды и растительности, а также рядом с деревьями и камышами. Цвет льда также имеет значение: голубой цвет указывает на прочность, белый цвет говорит о сниженной прочности, а матово белый или желтоватый оттенок свидетельствует о ненадежности.

В случае несчастного случая на водном объекте, или если кто-то стал свидетелем происшествия, необходимо срочно обращаться по единому номеру 112.