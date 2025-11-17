Спасатели расчистили русло реки Загребка в Богородском округе

В минувшие выходные муниципальные службы Богородского округа помогли местным жителям расчистить проблемный участок реки Загребка от заторов и поваленных деревьев. Специалисты работали вручную, несмотря на снег и ледяную воду — другого способа регулярно поддерживать русло пока нет

Лопаты, топоры и электропилы стали главными инструментами. Данные работы приходится выполнять из года в год. Спасатели профессионально справились с задачей, а местные жители поблагодарили их за помощь.

Расчистки проводятся с целью восстановления экологического баланса и улучшения качества воды. Также это помогает улучшить аэрацию воды и снизить содержание вредных веществ в акватории.

В муниципалитете сложная гидрология — из-за паводков появляются напряженные точки подтопления. В весенний период с этой проблемой зачастую сталкиваются ряд СНТ. Поэтому службами проводится регулярный мониторинг ситуации на водных объектах.

Напомним, что этим летом силами городских и коммунальных служб, МБУ «Благосфера», Центра гражданской обороны и антикризисного управления Богородского округа была проведена расчистка реки Загребка с целью недопущения негативного воздействия вод реки.