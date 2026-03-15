Спасатели проверили состояние льда на водоеме в Химках

В операции «Тонкий лед» участвовали команда «ХимСпас», МЧС, сотрудников полиции и народной дружины. Профилактический рейд провели на канале имени Москвы.

Весной лед на водоемах становится особенно коварным. Специалисты зафиксировали участки с критическим ослаблением прочности и оградили береговую линию предупреждающей лентой. Убедились, что на опасных зонах нет людей, и провели беседы с жителями, напоминая о запрете выхода на лед.

Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда «ХимСпас» Андрей Гранкин подчеркнул, что канал имени Москвы представляет особую опасность из-за течения — толщина льда здесь неравномерна, и человек может этого не заметить. Один неосторожный шаг может стать смертельным.

Спасатели призывают жителей не выходить на водоемы и в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.