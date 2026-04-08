Спасатели проверили паводковую обстановку в Солнечногорске

На набережной озера Сенеж зафиксировано снижение уровня воды. По данным на 7 апреля угрозы подтоплений в округе нет.

Сотрудники аварийно-спасательного отряда МКУ «СолнСпас» провели контроль состояния водных объектов в Солнечногорске. Основное внимание уделили набережной озера Сенеж, где ранее наблюдался подъем воды.

В ходе проверки специалисты отметили положительную динамику. Уровень воды начал снижаться и остается ниже критических отметок. Подтоплений на территории округа не выявлено.

Дежурство спасателей организовано круглосуточно. В составе отряда работают пять человек, задействованы две единицы техники. Контроль ведется с помощью электронных вешек, а также регулярных визуальных осмотров гидротехнических сооружений.

«Ситуация на водных объектах стабильная, угроз для жителей нет. Мы продолжаем наблюдение в постоянном режиме», — сообщил представитель отряда «СолнСпас».

Жителям напоминают о правилах безопасности в период весеннего паводка. Запрещено выходить на лед, пересекать водоемы и приближаться к местам ледяных заторов. Опасно находиться на подмытых берегах и собираться на мостах и плотинах. Также не следует пересекать водные потоки пешком или на транспорте и использовать ненадежные конструкции вблизи воды.

При признаках возможного затопления или засора водоотводных каналов необходимо сразу обращаться по номеру 112.