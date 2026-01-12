Спасатели провели урок пожарной безопасности в детском лагере в Зарайске

Работники 341-й части «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы 10 января провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Осетр». Он находится в деревне Трегубово в муниципальном округе Зарайск.

В лагере, который работает во время каникул, регулярно проходят мероприятия, в рамках которых специалисты рассказывают о правилах пожарной безопасности.

«В начале урока работники подразделения проинструктировали подростков, подробно объяснив им алгоритм действий при обнаружении задымления и при возникновении чрезвычайной ситуации, а также рассказали им о первичных средствах пожаротушения», — отметил начальник части Валерий Громов.

Спасатели напомнили, что возле лесных массивов нельзя пользоваться открытым огнем или пиротехникой.

Кроме того, специалисты показали школьникам экипировку пожарных, а также рассказали об оснащении специальной техники.

«Ребятам наглядно продемонстрировали порошковый огнетушитель, разъяснили его устройство и принцип работы, после чего самые отважные под руководством наставников смогли потушить специально оборудованный учебный очаг возгорания», — подчеркнул Валерий Громов.

В финале встречи пожарные напомнили детям номера экстренных служб и предложили сфотографироваться на память.