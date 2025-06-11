Спасатели провели урок по безопасности на воде для школьников в Балашихе

На реке Пехорка в Балашихе прошел мастер-класс по безопасности на воде для учеников школы № 30. Мероприятие, организованное в рамках акции «Научись плавать», провели профессиональные спасатели городского отдела по делам ГО и ЧС, которые ежедневно следят за безопасностью на акватории.

Школьникам рассказали о правилах поведения на воде и показали, как правильно использовать спасательные средства. Ребята примерили жилеты и учились обращаться с кругом.

Особый интерес вызвало соревнование по забрасыванию спасательного конца Александрова — специального приспособления для помощи утопающим. Завершилось мероприятие экскурсией в эллинг, где детям продемонстрировали лодки и катера на воздушной подушке.

«Такие занятия особенно важны в начале купального сезона, который стартовал 1 июня. Кто-то отправится на море, кто-то — на реки или озера. Знания, полученные сегодня, помогут детям не только обезопасить себя, но и, возможно, спасти другого человека», — отметил старший эксперт центра по делам ГО и ЧС Балашихи Борис Унжаков.

По его словам, водно-спасательный пост регулярно проводит подобные мероприятия для юных жителей округа. В ближайшее время запланированы новые экскурсии и мастер-классы, чтобы как можно больше детей освоили навыки безопасного поведения на воде.