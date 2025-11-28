Спасатели провели урок безопасности для 100 юных жителей Подольска

Сотрудники МЧС, инспекторы дорожной полиции и специалисты военной автоинспекции провели занятие по безопасности в третьем корпусе школы Бородино в ЖК «Каскад Парк» Эксперты объяснили ребятам, как действовать в критических ситуациях, напомнили единый номер вызова пожарных и спасателей, правила пожарной безопасности и основы поведения на дорогах.

После теоретической части школьники приняли участие в перетягивании пожарного рукава, примерили шлем и боевую одежду пожарного, а также поиграли в шашки пожарными извещателями. Кульминацией встречи стала демонстрация техники на школьном дворе.

Специалисты подробно рассказали о назначении каждого вида оборудования и его роли в спасательных операциях. Ребята также узнали, что в каждой машине-автоцистерне находится порядка 2 тысяч тонн воды и 200 килограммов пенообразователя. Детям разрешили осмотреть машины и даже забраться внутрь.