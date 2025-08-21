Спасатели провели учения в лагере Орехово-Зуева

Целью данных учений, как сообщили в Государственном казенном учреждении Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», являлось повышение уровня готовности персонала лагеря и самих детей к действиям в случае возникновения пожара.

Сценарий учений был максимально приближен к реальной ситуации. По легенде, возгорание произошло в одном из корпусов лагеря. Оперативно сработавшие воспитатели подняли детей по учебной тревоге, которая, для создания эффекта неожиданности, была активирована на 10 минут раньше обычного времени. Автоматическая противопожарная сигнализация сработала в штатном режиме, и вожатые, действуя в соответствии с инструкцией, организовали эвакуацию всех детей на улицу. Вожатые тщательно проверили все помещения корпуса, чтобы убедиться в отсутствии оставшихся внутри людей, и сопроводили детей к безопасному месту сбора.

Начальник 250-й пожарно-спасательной части Евгений Кондрашов подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования у детей необходимых знаний и навыков, позволяющих правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в ходе учений огнеборцы не только продемонстрировали свои профессиональные навыки, но и провели с детьми беседу о специфике своей работы, а также напомнили основные правила пожарной безопасности.