Спасатели провели учения на заводе молочных продуктов в Чехове

Собравшиеся отработали план взаимодействия с администрацией завода, а также действия всех служб во время спасательной операции.

Работники дежурной смены акционерного общества «Эйч энд Эн» и спасатели аварийно-спасательной группы «ЧеховСпас» получили ценный опыт совместной работы в случает чрезвычайной ситуации.

Во время учебной тренировки спасатели извлекли условно пострадавшего из замкнутого пространства и оказали ему первую помощь. Работники предприятия понаблюдали за действиями профессионалов. Помимо этого, сотрудники «ЧеховСпас» провели для специалистов завода мастер класс по оказанию первой помощи и ответили на все их вопросы.

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