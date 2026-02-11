Спасатели провели тренировочную спасательную операцию в Чехове

Специалисты «ЧеховСпас» 10 февраля провели тренировочные мероприятии по аварийно‑спасательным работам в ограниченном замкнутом пространстве. В этот раз особое внимание уделили помощи пострадавшим в колодце.

В ходе тренировки сотрудники отработали полный цикл спасательных работ. Специалисты подготовили необходимое оборудование, включая радиосвязь, средства индивидуальной защиты органов дыхания и страховку. Затем спасатели спустились к «пострадавшему» и оказали первую помощь, после чего его подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также на тренировке отработали порядок действий при отравлении метаном, угарным и углекислым газом. Вспомнили и симптомы: головокружение, тошнота и одышка.

«Мероприятие позволило в реальных условиях отработать ключевые действия, которые в чрезвычайной ситуации могут спасти человеческую жизнь. Такие тренировки — не просто учебная необходимость, а важный шаг к повышению профессионализма и обеспечению безопасности в реальных спасательных операциях», — отметил заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.