Спасатели провели тренировку по спасению провалившихся под лед на озере Святое

В четверг, 22 января, специалисты поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку на озере Святое в муниципальном округе Шатура.

Заместитель начальника части Владимир Ремизов рассказал, что озеро Святое зимой привлекает множество любителей подледного лова. Однако на озере есть опасные участки с тонким льдом, особенно возле гидротехнических сооружений Шатурской ГРЭС. Работники подразделения отработали приемы спасения людей на водных объектах в зимний период.

«Один из работников противопожарно-спасательной службы, одетый в гидрокостюм и теплую одежду, играл роль рыбака, который провалился в полынью. Остальные же тренировались вытаскивать товарища с помощью различных спасательных средств», — пояснил Владимир Ремизов.

Спасатели также учли возможные варианты развития событий, различную толщину и хрупкость льда. Цели и задачи учения были достигнуты в полном объеме.

Владимир Ремизов подчеркнул, что ледяной покров на водоемах непредсказуем и неоднороден. Сугробы могут скрывать полыньи и трещины, поэтому перед выходом на лед обязательно нужно проверять его прочность. Спасатели настоятельно рекомендовали без острой необходимости не выходить на лед и всегда соблюдать предельную осторожность у водоемов.