Спасатели провели рейды на водоемах Подмосковья

В прошлый вторник, 6 января, сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели проверки на водоемах Московской области. В ходе мероприятий специалисты измерили толщину льда на реках и озерах региона, а также провели разъяснительные беседы с рыбаками, вышедшими на подледный лов.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин подчеркнул, что зимняя рыбалка — это популярный, но крайне опасный вид отдыха. Любители подледного лова часто подвергают свою жизнь серьезному риску.

Игорь Сорокин напомнил, что перед выходом на лед необходимо убедиться в его достаточной толщине: менее опасным считается, если толщина покрытия свыше 10 сантиметров. При этом лед никогда не бывает равномерно прочным по всей акватории, особенно на участках у впадения ручьев, в местах слияния рек, вблизи камышей, свай и растительности.