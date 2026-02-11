Спасатели провели рейды на водоемах Подмосковья, предупреждая об опасности выхода на лед

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали серию профилактических мероприятий на водоемах Московской области. В ходе рейдов они информировали жителей о рисках, связанных с выходом на лед.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин подчеркнул, что прочность льда зависит от множества факторов и может значительно различаться даже на одном водоеме. Он отметил: «Толщина ледяной поверхности может быть разной, и визуально ровные участки могут скрывать смертельно опасные места».

Спасатели объяснили, что особенно опасны области с подводными течениями, родниками и впадениями ручьев. В таких местах лед обычно тоньше и рыхлее. Специалисты рекомендовали проверять прочность льда пешней или крепкой палкой перед каждым шагом. Если после удара появляется вода или слышен треск, необходимо немедленно возвращаться к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.

Игорь Сорокин также предупредил, что выходить на лед в темное время суток, в условиях плохой видимости или после употребления алкоголя крайне опасно. Рядом всегда должен быть трезвый человек, способный оказать помощь или вызвать спасателей по номеру «112».